В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года сегодня во всех воинских частях для родителей и близких солдат проводится «День открытых дверей», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Посетители ознакомятся с жилищными и бытовыми условиями, созданными в воинских частях, а также посетят служебные и административные здания, солдатские казармы и столовые.

В ходе встреч министра обороны, заместителей министра и командующих видами войск с родителями солдат в рамках «Дня открытых дверей» будут даны ответы на вопросы, связанные с прохождением военной службы.

В связи с праздничным днем для личного состава будут проведены культурно-массовые мероприятия, вручены праздничные гостинцы.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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