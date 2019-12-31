В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)

31 декабря 2019 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства приняли участие в церемонии предоставления новых служебных квартир азербайджанским военнослужащим в воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Здания, построенные на территории более двух гектаров и состоящие из отремонтированных двух- и трехкомнатных квартир, предназначенных для семейных и холостых военнослужащих, оснащены необходимыми коммуникационными системами. На территории проведены работы по благоустройству и озеленению, а также заложен асфальт.

Поздравив участников мероприятия с выдачей новых квартир, Министр обороны отметил, что улучшение служебно-бытовых условий военнослужащих является ярким примером экономической мощи нашей страны, а также высокого внимания и заботы Верховного Главнокомандующего личному составу Азербайджанской Армии.

Получившие квартиры военнослужащие выразили признательность Верховному Главнокомандующему за радость, подаренную их семьям в праздничный день.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
  • В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)
Новости по теме
Начальник медуправления минобороны навестил азербайджанских военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале (ФОТО)
Общество 15:13
Министр обороны отметил День солидарности азербайджанцев мира вместе с военнослужащими, проходящими службу на фронте (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 13:12
Министр обороны принял участие в мероприятии «День открытых дверей» (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 30 декабря 17:35
В воинских частях азербайджанской армии проводится День открытых дверей
Общество 30 декабря 10:57
В воинских частях Азербайджана в эксплуатацию сданы новые объекты (ФОТО)
Политика 29 декабря 12:15
Азербайджан и Катар имеют большой потенциал для сотрудничества в военной сфере
Политика 6 декабря 10:52
Лента новостей
Трамп обвинил Иран в организации штурма посольства США в Ираке
США 17:13
Первый Вице-президент Мехрибан Алиева - в числе мировых лидеров в итоговой "Формуле власти" Михаила Гусмана (ВИДЕО)
Политика 16:52
Демонстранты в Багдаде требуют закрытия посольства США и вывода войск из Ирака
Арабские страны 16:22
Мазахир Панахов: В связи с парламентскими выборами зарегистрированы кандидатуры более 70 человек
Политика 15:59
Результаты выборов в один из муниципалитетов Азербайджана аннулированы
Политика 15:46
Начальник медуправления минобороны навестил азербайджанских военнослужащих, проходящих лечение в военном госпитале (ФОТО)
Общество 15:13
Россия нацелена на развитие стратегического партнёрства c Туркменистаном - Владимир Путин
Туркменистан 15:10
Главы Туркменистана и Узбекистана обсудили перспективы сотрудничества
Бизнес 14:43
Гостаможня Туркменистана переходит на инфосистему ASYCUDA World
ИКТ 14:32