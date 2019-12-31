В прифронтовой зоне сданы в эксплуатацию новые служебные квартиры (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководство министерства приняли участие в церемонии предоставления новых служебных квартир азербайджанским военнослужащим в воинской части, дислоцированной в прифронтовой зоне, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Здания, построенные на территории более двух гектаров и состоящие из отремонтированных двух- и трехкомнатных квартир, предназначенных для семейных и холостых военнослужащих, оснащены необходимыми коммуникационными системами. На территории проведены работы по благоустройству и озеленению, а также заложен асфальт.

Поздравив участников мероприятия с выдачей новых квартир, Министр обороны отметил, что улучшение служебно-бытовых условий военнослужащих является ярким примером экономической мощи нашей страны, а также высокого внимания и заботы Верховного Главнокомандующего личному составу Азербайджанской Армии.

Получившие квартиры военнослужащие выразили признательность Верховному Главнокомандующему за радость, подаренную их семьям в праздничный день.

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