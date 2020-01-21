Минтруда Азербайджана о новых правилах установления инвалидности

БАКУ /Trend/ - Новыми постановлениями Кабмина Азербайджана утверждены «Правила оценки инвалидности» и «Порядок выдачи направлений на социально-медицинскую экспертизу с целью оценки инвалидности», сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

Эти нормативно-правовые акты предусматривают ряд новшеств в порядке выдачи направлений и правилах оценки инвалидности.

Так, причина инвалидности устанавливается по двум группам.

Также, согласно мировой практике, к причинам инвалидности добавлена причина «в связи с террористическими событиями».

Кроме того, отменено ограничение в связи с нахождением в силе сроком на один месяц направлений, выданных для оценки инвалидности.

Также согласно новому порядку выдачи направлений на социально-медицинскую экспертизу с целью оценки инвалидности, право на выдачу направления будет касаться врачебно-консультационных комиссий, с учетом их материально-технической базы, кадрового потенциала, специализации, доступности обслуживания населения, указанных в списке, который составлен совместно Минздравом, министерством труда и социальной защиты населения и Госагентством по обязательному медстрахованию и согласован с Кабмином.

В соответствующих случаях эти направления будут выдаваться военно-врачебными комиссиями, установленными «Положением о военно-врачебной экспертизе», утвержденным решением Кабмина.

Список медучреждений , имеющих право выдавать направления, планируется разместить на сайте министерства труда и социального обеспечения населения, Минздрава и Госагентства по обязательному медстрахованию.

В случаях выявления у лица умственных нарушений и анатомических недостатков, устойчивых к лекарствам форм туберкулеза, онкоболезней IV стадии, хронического почечного заболевания V стадии, отменено требование стационарного и амбулаторного лечения для выдачи направлений.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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