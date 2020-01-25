Автовокзал: Ночными междугородними рейсами в Азербайджане воспользовались более 20 тысяч человек

25 января 2020 10:51 (UTC+04:00)

Баку/ Trend/- В прошлом году большая часть ночных автобусных рейсов была осуществлена в направлении "Красного моста".

На вопрос Trend ответила глава пресс-службы Бакинского международного автовокзального комплекса Парвин Мамедова.

По ее словам, к концу отчетного года было совершено 411 рейсов:

"Как известно, первого октября прошлого года были запущены ночные рейсы. В направлениях Гянджа, "Красный мост", Мингячевир и Шеки было совершено в общем 411 автобусных рейсов. Этими рейсами в целом было перевезено 23 тысячи пассажиров".

Мамедов добавила, что после "Красного моста", по популярности направления ночных рейсов, идут Гянджа и Шеки.

(Текст: Джейхун Алекперов. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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