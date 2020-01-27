В регионах Китая, пораженных коронавирусом, остаются 7 азербайджанских студентов

27 января 2020 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В регионах Китая, пораженных коронавирусом, остаются семь азербайджанских студентов.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в настоящее время в Китае учатся около 500 азербайджанских студентов, 62 из них – по государственной линии: «Министерство образования постоянно поддерживает связь с МИД и посольством Азербайджана в Китае. Связь с этими студентами поддерживается через посольство. По имеющейся у нас информации, более 50 стран обратились к Китаю по вопросам эвакуации своих граждан. По информации, предоставленной нам МИД Азербайджана, сегодня МИД Китая проведет заседание. После этого станет известно, какие очередные шаги планирует предпринять китайская сторона. В соответствии с обращением, которое будет сделано, будут приняты необходимые меры. Ситуация находится под нашим контролем».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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