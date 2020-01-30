При организации Фонда Гейдара Алиева в штаб-квартире ЮНЕСКО открылась выставка азербайджанских ковров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Фонда Гейдара Алиева, посольства Азербайджана во Франции и постоянного представительства при ЮНЕСКО в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже открылась выставка Фонда под названием «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве», сообщает в четверг Trend.

В открытии выставки приняли участие исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, помощник по вопросам культуры генерального директора ЮНЕСКО Эрнесте Оттоне Рамирез, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов, послы, аккредитованные во Франции, руководители миссий в ЮНЕСКО, представители местной общественности и азербайджанской диаспоры.

Выступая на открытии выставки, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров рассказал о проекте «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве». Он напомнил, что десять лет назад искусство ковроткачества Азербайджана было включено в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, а на 43-й сессии Комитета по всемирному наследию ЮНЕСКО в Баку в Список всемирного наследия ЮНЕСКО были включены Ханский дворец и исторический центр Шеки. С этой точки зрения выставка шекинских ковров в штаб-квартире ЮНЕСКО имеет большое значение. Он выразил признательность генеральному директору структуры Одре Азуле за поддержку, оказанную в организации выставки в штаб-квартире ЮНЕСКО.

Затем на открытии выставки выступили помощник по вопросам культуры генерального директора ЮНЕСКО Эрнесте Оттоне Рамирез, посол Азербайджана во Франции Рахман Мустафаев, руководитель постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО, посол Анар Керимов. В ходе выступлений была выражена признательность Первому вице-президенту Азербайджана, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за организацию выставки.

Было отмечено, что эта выставка создает возможность лучше узнать о культуре, искусстве ковроткачества Азербайджана, которое передается от поколения к поколению. Также было рассказано о богатом культурном наследии, шелководческой отрасли Шеки, Ханском дворце, являющемся шедевром азербайджанского зодчества.

Было отмечено, что искусство ковроткачества отражает мировоззрение, эстетические и плюралистические взгляды азербайджанского народа. До внимания было доведено, что это искусство составляет неотъемлемую часть жизни азербайджанского народа.

Также было отмечено, что миссией ЮНЕСКО является сохранение и передача от поколения к поколению культурного наследия. Представителям азербайджанского государства была выражена признательность за поддержку этой миссии.

В мероприятии приняли участие двое ковроткачей, чьи ковры демонстрируются на выставке, а также Филип Жюж, который, вдохновившись Каннской выставкой и приехав в Азербайджан, научился ткать ковры. Филип Жюж выразил удовлетворение организацией выставки «Новые открытия: Новые мотивы в азербайджанском ковроткачестве» в городе Канны, жителем которого он является, и подчеркнул, что с того времени очарован красотой азербайджанских ковров.

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