Генеральная прокуратура обнародовала заявление по поводу смерти представителя кандидата в депутаты в Гёйгёле

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура прокомментировала сообщения об убийстве в Гёйгёле представителя кандидата в депутаты.

Как сообщили Trend в Генеральной прокуратуре, на основании полученной информации девятого февраля в 19:00 о внезапной смерти перед 15-ю наблюдателями и другими людьми представителя кандидата в депутаты зарегистрированного в Гёйгёль-Дашкесанском избирательном округе № 101 Мохсума Асланова Субхана Гаджиева (1954 года рождения) в избирательном пункте № 38 деревни Молладжалилли того же избирательного округа, место происшествия и труп были немедленно осмотрены прокуратурой и полицией с участием судебно-медицинской экспертизы.

Во время осмотра на теле Субхана Гаджиева не было обнаружено никаких следов телесных повреждений.

В ходе предварительного следствия было установлено, что никаких обращений в окружную избирательную комиссию с участка в связи с нарушением избирательного законодательства не поступало, а также никаких конфликтов или иных нарушений зарегистрировано не было.

Сообщается, что Субхан Гаджиев долгое время страдал от болезней сердца, перенес два инфаркта и около 6 месяцев назад перенес коронарную операцию на сердце.

В Гейгельской районной прокуратуре по факту ведется расследование .

Отметим, что в социальных сетях распространилась информация об убийстве на избирательном участке Молла Джалили в Гёйгёльском районе представителя кандидата в депутаты Гёйгёль-Дашкесанского избирательного округа № 101 Мохсума Асланова, Субхана Гаджиева.