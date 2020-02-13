Возврат экспортной продукции Азербайджана резко сократился

"В 2018 году возвращены 18 транспортных средств с фундуком из-за высокого содержания афлотоксина. В первой половине года было возвращено 17 фур, а во второй половине года (с начала деятельности Агентства) - всего одна фура. В прошлом году обеспечено сертификатом пищевой безопасности и экспортировано, в частности, в страны ЕС, Россию и Китай 28 573,2 декалитра винной продукции. За это же время было экспортировано 580 934 тонны фруктов и овощей, в том числе 61 089 тонн картофеля. Из этой продукции были возвращены всего восемь транспортных средств", - сказал Тахмазли.