Труд медработников будет оцениваться по показателю качества – Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане труд работников сферы здравоохранения планируется оценивать по показателю качества.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, в январе этого года на территориях страны, где применяется обязательное медицинское страхование (ОМС), жизненно важные операции были проведены 242 лицам.

Он отметил, что в числе этих операций стентирование коронарных сосудов (76 операций), операции в областях кардиологии/сердечно-сосудистой хирургии (60), офтальмологии (42), урологии (24), неврологии/нейрохирургии (23).

Алиев подчеркнул, что в течение одного года невозможно удовлетворить все ожидания населения от системы здравоохранения: «Для этого требуется определенное время, и поэтапно эти вопросы будут решены. Переход системы здравоохранения на ОМС будет способствовать положительным изменениям, таким как усиление материально-технической базы медучреждений, расширение оказываемых электронных услуг, привлечение работников сферы здравоохранения к тренингам, надбавки к зарплатам. Успешное осуществление этих реформ коренным образом изменит систему здравоохранения страны».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)