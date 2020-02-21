В Азербайджане осужденные наркоманы получат бесплатную психологическую помощь
БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана внес поправку в свое постановление "Об утверждении "Правил принудительного лечения осужденных наркозависимых, отбывающих срок в исправительных учреждениях" № 14 от 28 января 2016 года,
Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.
По решению, эти лица будут обеспечены бесплатной психологической помощью в порядке, установленном законом "О психологической помощи".
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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