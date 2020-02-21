В Азербайджане осужденные наркоманы получат бесплатную психологическую помощь

Общество 21 февраля 2020 09:22 (UTC+04:00)
В Азербайджане осужденные наркоманы получат бесплатную психологическую помощь

БАКУ/Trend/ - Кабмин Азербайджана внес поправку в свое постановление "Об утверждении "Правил принудительного лечения осужденных наркозависимых, отбывающих срок в исправительных учреждениях" № 14 от 28 января 2016 года,

Решение об этом подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает в пятницу Trend.

По решению, эти лица будут обеспечены бесплатной психологической помощью в порядке, установленном законом "О психологической помощи".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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