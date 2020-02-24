Госкомтаможня Азербайджана об усилении санитарно-карантинного контроля на границе с Ираном

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана начал сплошные проверки багажа и ручной клади пассажиров, прибывающих в Азербайджан из всех таможенных контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираном, сообщил Trend в понедельник начальник Управления по связям с прессой и общественностью ГТК Натиг Ахундов.

Он отметил, в частности, что усилен санитарно-карантинный контроль на таможенных контрольно-пропускных пунктах "Астара" и "Билясувар": "Таможенная служба изымает всю животноводческую продукцию без заводской упаковки, а также не прошедшую термическую обработку. При этом ввоз мясной продукции в багаже из Ирана уже запрещен".

По словам начальника Управления, таможенники работают в медицинских масках, перчатках, специальных костюмах и пользуются дезинфицирующими средствами. Багаж любого пассажира может быть просканирован и дополнительно взвешен.

Ахундов также добавил, что зафиксировано определенное снижение товарооборота Ирана, в том числе по плодоовощной продукции: "Ее экспорт сократился. Это связано с увеличением зараженных коронавирусом в Иране".

(Автор: Фидан Бабаева)

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