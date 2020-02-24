МВД Азербайджана: Лицо, распространявшее слухи о коронавирусе, не задержано
БАКУ/Trend/ - В отношении тех, кто распространяет слухи о больных коронавирусом в Центральной клинической больнице в Баку, предпринимаются определенные меры, сказал в понедельник Trend. глава пресс-службы МВД, полковник полиции Эхсан Захидов.
Он отметил, что проводятся расследования в связи с распространением некоторыми лицами голосовых сообщений на счет эпидемии нового вируса: "Поскольку тема эта очень щепетильная для общества, то все структуры предпринимают серьезные меры. Распространение кем-то слухов и сеяние паники среди населения недопустимо. Предпринимаются необходимые превентивные меры. Пока задержанных в связи с этим вопросом нет".
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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