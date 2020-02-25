В Баку изменится маршрут движения семи автобусов

Общество 25 февраля 2020 12:08 (UTC+04:00)
В Баку изменится маршрут движения семи автобусов

БАКУ /Trend/ - В связи с мероприятием по случаю 28-й годовщины Ходжалинского геноцида на ряде улиц и проспектов Баку будет изменена схема движения некоторых автобусов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно информации, будет изменена схема движения №№4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175.

Автобусы будут курсировать по альтернативным улицам и проспектам, на которые перенаправляются и другие транспортные средства.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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