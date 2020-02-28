Посольство России в Баку готово оказать содействие россиянину, заразившемуся коронавирусом

Посольство России в Баку знает о том, что прибывший в Азербайджан из Ирана россиянин заразился коронавирусом, и готово оказать ему необходимое содействие. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе диппредставительства Алина Золотарева, передает Trend

"Мы получили необходимую информацию об этом случае от азербайджанской стороны, которая подтвердила, что заразившийся является гражданином России. Мы находимся в контакте с соответствующими органами для оказания ему необходимого содействия", - сказала представитель посольства.