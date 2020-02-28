Посольство России в Баку готово оказать содействие россиянину, заразившемуся коронавирусом
Посольство России в Баку знает о том, что прибывший в Азербайджан из Ирана россиянин заразился коронавирусом, и готово оказать ему необходимое содействие. Об этом ТАСС сообщила в пятницу пресс-атташе диппредставительства Алина Золотарева, передает Trend
"Мы получили необходимую информацию об этом случае от азербайджанской стороны, которая подтвердила, что заразившийся является гражданином России. Мы находимся в контакте с соответствующими органами для оказания ему необходимого содействия", - сказала представитель посольства.
Лента новостей
Люди с такими симптомами должны немедленно обратиться в медучреждения - оперативный штаб при Кабмине Азербайджана
В 2020 году планируется завершение последнего проекта в рамках Южного газового коридора - Парвиз Шахбазов
Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос приостановления учебы в школах в связи с коронавирусом
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение обеспечения поливной водой посевных площадей в Агдаме
Обнародованы сроки начала коммерческой эксплуатации трубопровода для транзита азербайджанского газа в Болгарию
В Азербайджане климат благоприятный как для солнечной, так и для ветровой энергетики - российский ученый
Вручение Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой одной из высших папских наград - признание победы азербайджанского мультикультурализма - депутат Госдумы РФ
Полномочия по изменению продолжительности учебного года и дней каникул переданы Кабмину Азербайджана
В Париже прошла конференция по проблеме взятых в плен, в заложники и пропавших без вести в ходе карабахского конфликта
Армяне избивали и оскорбляли нас еще до сумгайытских событий - депортированный из Армении азербайджанец