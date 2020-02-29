Самолет AZAL вернулся в аэропорт из-за технической неисправности
БАКУ /Trend/ - Капитан воздушного судна рейса J2-003 "Азербайджанских Авиалиний", вылетевшего из Баку в Анкару в 10:35 по местному времени, развернулся и запросил посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев.
Об этом Trend сообщили в AZAL.
Причиной внеплановой посадки самолета стала техническая неисправность.
В 11:05 по бакинскому времени самолет совершил благополучную посадку в бакинском аэропорту.
По предварительной информации рейс задерживается до 12:30.
(Текст: Кямаля Сеидова )
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