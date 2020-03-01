В Азербайджане проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов

Общество 1 марта 2020 10:14 (UTC+04:00)
В Азербайджане проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов

БАКУ /Trend/ - Сегодня проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов, передает Trend.

Планируется, что в экзамене примут участие 39 966 учащихся IX классов (в Ясамальском районе города Баку 2 980, в Бинагадинском районе 4 508, в Сабаильском районе 1 658, в Хатаинском районе 3 929, в Хазарском районе 3 275, в Наримановском районе 2 907, в Сураханском районе 3 181, в Сабунчинском районе 5 165, в Насиминском районе 2 571, в Гарадагском районе 2 307, в Низаминском районе 2 492, в Пираллахинском районе 420, в Нахчыванской Автономной республике планируется сдать экзамены 3 536, в городе Ширван-1 037).

Экзамен начнется в 11:00.

На экзамене, с целью проверки знаний и навыков учащихся, предлагается 45 заданий по языку обучения, математике и иностранным языкам. Экзамен продлится 3 часа. На экзамене также проверяются навыки прослушивания-понимания учащихся по иностранному языку. Экзамен начнется с озвучивания текста прослушивания. В связи с подготовкой текста к озвучке и обеспечением тишины в здании за 15 минут до начала экзамена в 10:45 завершается режим выпуска.

Для проведения первого этапа выпускных экзаменов для учащихся девятых классов выделено в общей сложности 87 экзаменационных центров, 87 общих и 258 непосредственных руководителей экзаменов, 3145 наблюдателя, 268 сотрудников организующих выпуск и 87 представителей зданий.

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