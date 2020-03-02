В ИВ Баку прошел семинар-совещание по электронному приему в детские сады

БАКУ /Trend/ - В Исполнительной власти городе Баку прошел расширенный семинар-совещание с участием руководителей дошкольных образовательных учреждений Баку, специалистов, представителей СМИ, сообщает в понедельник Trend.

Руководитель Аппарата ИВ Баку Эльгин Габибуллаев рассказал о внимании и заботе, оказываемой дошкольным образовательным учреждениям Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, отметил, что работы по созданию электронной службы по приему детей в детские сады завершен. Теперь родители посредством инновационного приложения могут получать информацию о свободных местах и регистрировать своих детей в детских садах Баку.

На семинаре-совещании было сказано, что в выбранном как пилотный проект Низаминском районе в течение 10 дней будут проводиться тренинги по подготовке и обучению персонала, после чего будет дано объявление о начале приема.

Эта система поэтапно будет применяться во всех районах Баку.

На втором этапе проекта планируется создать «электронный кабинет» пользователя, посредством которого родители смогут узнавать о детском меню, а также получать фото- и видеоотчеты о воспитательном процессе.

«Личный кабинет» упростит связь родителей с дошкольным учреждением. Желающие смогут в электронной форме представлять свои предложения и контролировать процесс их рассмотрения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)