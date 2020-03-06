В Азербайджане завтра до 20 градусов тепла

БАКУ/Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Ночью 4-8, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 10-15 градусов тепла.

Завтра слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятны для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)