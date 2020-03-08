Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, умеренный, сообщили в воскресенье Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 14-16 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и понизится с 772 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85, днем 55-60 процентов.

Девятого марта в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами туман. Временами усиливающийся южный ветер.

Температура воздуха ночью 3-8, днем 15-20, в горах ночью 0-5, днем 10-15 градусов тепла.