Для нераспространения коронавируса следует соблюдать правила гигиены - главный инфекционист Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Для нераспространения коронавируса в Азербайджане принимаются все необходимые превентивные меры.

Об этом во вторник сказалTrend главный инфекционист минздрава Азербайджана Джалал Исаев.

По его словам, с этой точки зрения Азербайджан опережает большинство стран мира. Однако, для недопущения распространения вируса люди и сами должны соблюдать правила гигиены.

«Крайне важным и своевременным шагом стало ограничение посещений Азербайджана гражданами соседних стран – Турции, России и Ирана. Благодаря эффективным превентивным мерам, ситуация в Азербайджане относительно благоприятнее, чем в других странах. Однако, несмотря на это, следует отнестись к вопросу серьезно, осознавать реальность угрозы», - подчеркнул Джалал Исаев.

Отметим, что коронавирус COVİD-19 продолжает стремительно распространяться во многих странах.

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана сообщил, что долгий инкубационный период вируса, высокий темп распространения и тот факт, что вакцина все еще не создана, вынудили государства ужесточить меры. Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус глобальной пандемией, и исходя из ее рекомендаций и требований возникла необходимость для принятия ряда экстренных мер на территории страны.

В связи с этим в течение месяца отменены все массовые мероприятия. От государственных и частных структур, а также граждан требуется соблюдение особых правил.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: )