Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.
Как говорится в сообщении, вакцины или специального лечебного средства против коронавируса нет, большинство людей сами выздоравливают от этой болезни. Лица с симптомами коронавируса, безотлагательно, должны обратиться к врачу. Вместе с тем, чтобы помочь предотвратить заражение важно соблюдать упреждающие меры, применяемые для защиты от обычной простуды.
Лента новостей
Фонд Гейдара Алиева доставил медицинские принадлежности из различных стран для поддержки работы Оперативного штаба (ФОТО)
Принятые в Азербайджане меры говорят о том, что коронавирус будет искоренен сравнительно скоро - Академия наук
Поддержка абонентов в роуминге и бесплатные звонки на «Горячую линию» ГосАгентства обязательного медицинского страхования от Azercell
Натик Яхьяев: «Мы разработали уникальную модель решения для подключения школ к оптоволоконным сетям»
Мехрибан Алиева: “Не сомневаюсь, что вместе мы преодолеем и этот серьезный вызов благодаря лучшим качествам нашего великого народа. Таким, как сила духа и отвага, милосердие и сострадание, вера и любовь.”
Азербайджанское представительство Верховного комиссариата ООН по делам беженцев ограничивает деятельность
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции участка Пиршаги-Горадил-Новханы-Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги (ФОТО)
Министр обороны Закир Гасанов и помощник Президента Азербайджана Магеррам Алиев продолжают посещать воинские части на передовой (ФОТО/ВИДЕО)