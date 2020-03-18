БАКУ /Trend/ - Академия наук Азербайджана назвала пути борьбы с коронавирусом, сообщает в среду Trend со ссылкой на Академию.

Как говорится в сообщении, вакцины или специального лечебного средства против коронавируса нет, большинство людей сами выздоравливают от этой болезни. Лица с симптомами коронавируса, безотлагательно, должны обратиться к врачу. Вместе с тем, чтобы помочь предотвратить заражение важно соблюдать упреждающие меры, применяемые для защиты от обычной простуды.