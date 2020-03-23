Чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку отложен из-за угрозы коронавируса
БАКУ /Trend/ - Отложено проведение 16-го Чемпионата мира по аэробной гимнастике, который планировалось провести в Баку, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Международную федерацию гимнастики (FİG).
Как отмечается, чемпионат, который планировалось провести 14-16 мая, отложен на неопределенное время в связи с угрозой коронавирусной инфекции.
Также отложены 9-е Всемирные соревнования среди возрастных групп по аэробной гимнастике. Соревнования должны были пройти в Баку 8-10 мая.
Между FİG и Федерацией гимнастики Азербайджана проводятся обсуждения в связи с очередными датами проведения этих соревнований.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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