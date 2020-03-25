AZAL: Из Москвы и Лондона на родину доставлен 151 гражданин Азербайджана (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» продолжает выполнение рейсов из некоторых городов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.

В частности, в ночь на 25 марта авиакомпания осуществила два рейса из Москвы и Лондона, благодаря которым на родину был доставлен 151 гражданин Азербайджана.

Еще раз напоминаем, что каждый возвращающийся в Азербайджан гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин. Дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.