AZAL: Из Москвы и Лондона на родину доставлен 151 гражданин Азербайджана (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» продолжает выполнение рейсов из некоторых городов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу AZAL.
В частности, в ночь на 25 марта авиакомпания осуществила два рейса из Москвы и Лондона, благодаря которым на родину был доставлен 151 гражданин Азербайджана.
Еще раз напоминаем, что каждый возвращающийся в Азербайджан гражданин проходит медицинское обследование и помещается на карантин. Дата возвращения граждан в страну определяется в соответствии с подготовительной работой Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана.
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