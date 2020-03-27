Пресечена очередная провокация армянских ВС - Госпогранслужба Азербайджана
БАКУ /Trend/ - С 12:00 27 марта погранично-боевые пункты в направлении Газахского района и транспортные средства службы снабжения на дальнем рубеже подвергались обстрелу из крупнокалиберного оружия и снайперских винтовок со стороны подразделений армянских ВС, дислоцированных близ села Боганис Ноемберянского района Армении.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственной пограничной службе, вражеская провокация была пресечена, боевые и снайперские позиции, со стороны которых были обстреляны погранично-боевые пункты ГПС Азербайджана, были подавлены ответным огнем.
(Текст: Турал Гараджаев)
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