В Азербайджане предложено присвоение особого статуса врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане врачам, потерявшим жизнь в борьбе с коронавирусом, предлагается присвоить особый статус.
С этим предложением на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) выступила депутат Малахат Ибрагимгызы, сообщает в понедельник Trend.
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