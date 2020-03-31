МВД: административные штрафы применены в отношении 333 человек (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане продолжается применение необходимых мер социальной изоляции в связи с коронавирусной инфекцией сообщили Trend в пресс-службе министерства внутренних дел (МВД).

По данным источника, в некоторых городах и районах Азербайджана, в том числе и в столице, владельцы частных предприятий общественного питания пытаются продолжать свою деятельность, нарушая установленный для соответствующих объектов режим работы. Осуществляемыми контрольными мерами выявляются эти объекты и их владельцы, в отношении которых будут приниматься меры в соответствии с требованиями законодательства. Так, в период с 30 по 31 марта по стране был выявлен факт деятельности 36 объектов общественного питания, нарушивших режим, 20 из них в городе Баку. Владелец каждого из них был оштрафован в административном порядке.

В то же время, в связи с распространением в социальных сетях дезинформации, которая может вызвать озабоченность населения в связи с коронавирусной инфекцией, были установлены личности двух человек, один из них человек был предупрежден, а второй был помещен в психиатрическую больницу за психически нездоровое поведение.

За нарушение карантинного режима в течение минувших дней были наложены административные штрафы на 333 человек, за попытки пересечения на транспортных средствах специальных постов полиции организованных на въездах в города и районы.

Напомним, что от наших граждан требуется соблюдать требования и правила Всемирной Организации Здравоохранения, Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджана, вести себя в соответствии с мерами личной защиты, необходимо пребывание людей в домах и квартирах, местах постоянного или временного проживания (пребывания).