В Губе выявлен нарушитель карантинного режима (ВИДЕО)
БАКУ/Trend/ - В городе Губа выявлен очередной нарушитель карантинного режима.
Как сообщили Trend в пресс-службе Губинской региональной группы министерства внутренних дел, сотрудники Губинского районного отдела полиции (РОП) при проведении службы на административных территориях выявили чайхану, владелец которой не соблюдает карантинный режим на территории района. Сотрудниками отдела сразу же была приостановлена деятельность объекта, а в отношении его владельца Илькина Мирзоева приняты меры в соответствии с законом.
Отметим, что РОП Губинского района продолжает мероприятия по обеспечению специальных правил карантинного режима, принятых оперативным штабом при Кабинете Министров.
В городе Губа выявле...az
В городе Губа был обнаружен еще один нарушитель карантинного режима.
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