Минсельхоз прокомментировал информацию о мнимом дефиците мяса в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана прокомментировало информацию о якобы наблюдающемся дефиците мяса из-за закрытия рынка скота в Барде в связи с коронавирусом.

Как сообщил в понедельник Trend заведующий отделом связей с общественностью министерства Вугар Гусейнов, информация о закрытии рынка скота в Барде не соответствует действительности, так как он функционирует еженедельно по пятницам.

По словам Гусейнова, на транспортировку крупного и малого рогатого скота с целью забоя в Баку из районов нет никак ограничений. Перевозка сельскохозяйственной продукции, в том числе скота, предусмотренного для забоя, не запрещена. Он напомнил, что такие запреты не предусмотрены в соответствующих постановлениях Кабинета министров.

"Распространяется ложная информация о якобы закрытии рынка скота, а также о запрете на перевозку сельхозпродукции, в том числе скота, предусмотренного для забоя. Некоторые дельцы, распространяя такую информацию, вызывают искусственный ажиотаж. Их цель - вызвать искусственный рост спроса и поднять цены", - сказал Вугар Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)