В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек – Оперативный штаб

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане выявлено 50 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 39, скончался один человек.

Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров, скончался гражданин 1955 года, результаты тестов на коронавирус которого оказались положительными.

На сегодняшний день в стране выявлено 1148 случаев инфицирования коронавирусом, из них излечились 289, скончались 12 человек. На данный момент в больницах особого режима продолжается лечение 847 лиц, из них состояние 25 оценивается как тяжелое, 30 - средней тяжести, а остальные чувствуют себя нормально.

Также соответствующие меры принимаются в связи с обследованием 2373 лиц, помещенных в различные карантинные зоны в стране.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)