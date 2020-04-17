В Азербайджане до сегодняшнего дня за нарушение карантина арестованы 252 человека

БАКУ/Trend/ - С 17 марта и по настоящее время в связи с нарушением карантинного режима по 9 уголовным делам в отношении 16 человек была избрана мера пресечения в виде ареста, 252 человека были арестованы в административном порядке, 56 871 человек оштрафован, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу МВД.

В период с 15 по 17 апреля были выявлены факты функционирования 6 объектов общепита, нарушивших антиэпидемический режим. Каждый из владельцев этих объектов был оштрафован в административном порядке.

За попытку пересечь полицейские посты в городах и районах республики в течение двух минувших дней 8 970 лицам были предъявлены штрафы в соответствии с Кодексом об административных проступках, арестованы 23 человека, 1 лицо по одному уголовному делу был арестован.

В целом, с 17 марта по сегодняшний день по 9 уголовным делам в связи с нарушением особого карантинного режима в отношении 16 человек избрана мера пресечения в виде ареста, 252 человека арестованы, 56 871 человеку предъявлен административный штраф, 482 человека предупреждены.

МВД еще раз призывает граждан соблюдать правила личной гигиены, вести себя в соответствии с мерами самоизоляции, выходить из дома только в случае необходимости, минимально контактировать с другими лицами, соблюдать во время общения расстояние в 2 метра и все требования и решения Оперативного штаба при Кабинете министров.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)