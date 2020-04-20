Диаспорская молодежь обсудила последствия пандемии COVID-19 и направления дальнейшей деятельности

БАКУ/Trend - 19 апреля 2020 года по инициативе азербайджанской диаспорской молодежи (АДМ) состоялась виртуальная конференция. В конференции приняли участие 18 представителей из 14 стран мира - Турции, Канады, Литвы, Египта, Польши, России, Грузии, Эстонии, Германии, Швейцарии, Италии, Франции, Греции и Азербайджана, сообщает в понедельник Trend.

Диаспорская молодежь рассказала о проблемах, вызванных пандемией COVID-19 в странах, где они живут, трудностях, с которыми столкнулись азербайджанцы, проживающие за рубежом, работе, проводимой Азербайджанским государством и нашей диаспорой для решения данных проблем, а также обсудила ситуацию в целом.

В ходе видеоконференции были проведены широкие дискуссии относительно диаспорской деятельности в период карантина и после него.

Отметив значение обсуждений, участники конференции решили и впредь проводить виртуальные тренинги, конференции и семинары с тем, чтобы приносить пользу индивидуальному развитию молодежи и диаспорской деятельности.