В Азербайджане будет подготовлен новый график экзаменов, перенесенных из-за коронавируса

БАКУ /Trend/ - В связи с карантинным режимом были внесены изменения в график экзаменов.

Об этом сказала во вторник на брифинге председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, сообщает Trend.

По ее словам, поскольку экзамены в марте и апреле были отменены, будет подготовлен новый график.

Он будет представлен общественности в течение 10 дней.

"Следует понимать, что наша главная цель - защита здоровья людей. Мы не должны подвергать опасности участников экзамена", - отметила Аббасзаде.