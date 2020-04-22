Обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус, сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). В течение сегодняшнего дня - 22 апреля, в Азербайджане было проведено 5 457 тестов на коронавирус.

В целом по всей стране, согласно данным, было проведено 108 221 тестирование.

Напомним, что сегодня в Азербайджане было выявлено 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 42 человека излечились и выписаны домой.

На сегодняшний день в нашей стране общее число фактов заражения коронавирусной инфекцией составляет 1518 человек, из них 907 человек излечились, 20 человек скончались, 591 человек продолжают лечение в больницах особого типа, состояние 14 из них оценивается как тяжелое, состояние 21 человека оценивается как средней тяжести, состояние остальных больных - стабильное.