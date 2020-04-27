Джейхун Байрамов: Сектор образования будет не первым, вышедшим из режима карантина

БАКУ/Trend/ - Сектор образования будет не первым, вышедшим из режима карантина в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала министр образования Джейхун Байрамов, передает в понедельник Trend.