В Азербайджане за сутки проведено 4676 тестов на коронавирус
БАКУ /Trend/ - Обнародовано количество проведенных в Азербайджане тестов на коронавирус, сообщает Trend со ссылкой на статистические данные Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB). За последние сутки в Азербайджане было проведено 4676 тестов на коронавирус.
В целом по всей стране было проведено 128 807 тестов.
Отметим, что на сегодняшний день в нашей стране общее число фактов заражения коронавирусной инфекцией составляет 1678 человек, из них 1162 человека излечились, 22 человека скончались. В настоящее время количество активных больных коронавирусом составляет 494 человек, 21 из них находится в реанимации, а девять человек подключены к аппарату искусственного дыхания (ИВЛ).
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