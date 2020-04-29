Обнародованы санитарно-гигиенические правила работы ресторанов и кафе в Азербайджане после карантина

БАКУ/Trend/ - C целью предотвращения случаев инфицирования коронавирусом и его распространения в объектах общественного питания необходимо информировать персонал о вирусе и способах защиты от него.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности, в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами, санитарные и бытовые помещения в этих объектах должны быть обеспечены постоянной проточной горячей и холодной водой, чистящими средствами и дезинфицирующими веществами, одноразовыми салфетками, достаточным количеством медицинских масок и перчаток.

В этих объектах должны стоять отдельные закрытые мешки для использованных медицинских масок, которые должны утилизироваться в соответствующем порядке.

Персонал должен проходить обязательное медицинское обследование с периодичностью, указанной в законодательстве, а в случаях особой необходимости - внепланово.

В кухонных помещениях и комнатах для персонала, а также в санузлах систематически должны проводиться работы по дезинфекции.

Поверхности, оборудование, соприкасающиеся с пищей, должны очищаться и дезинфицироваться в следующем порядке:

1. Сначала поверхности следует очистить моющими средствами и промыть теплой водой;

2. Затем промыть чистой или питьевой водой;

3. Вытереть насухо чистым полотенцем.

К поверхностям и участкам, которые должны дезинфицироваться в объектах общепита, относятся:

- территория административного здания;

- секции внутри здания;

- кухня и участки для переработки продуктов;

- обеденный зал;

- санитарно-бытовые помещения (санузел, душевая, раздевалка);

- склады.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)