Люди должны придерживаться определенных правил и после отмены карантина в Азербайджане - Главный инфекционист

БАКУ/Trend/ - Люди должны придерживаться определенных правил, следовать рекомендациям и после отмены особого режима карантина в Азербайджане.

Об этом в среду сказал Trend главный инфекционист министерства здравоохранения Джалал Исаев.

По его словам, в настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение до 500 человек.

"В течение дня выписываются домой 30-40 вылечившихся. Однако каждый день в стране выявляются новые случаи инфицирования. Мы может говорить об устранении вируса, только если новых случаев инфицирования не будет, а число лечащихся в больницах от вируса будет сведено к минимуму", - сказал Исаев.

С учетом вышесказанного он предупредил людей и отметил, что они должны придерживаться определенных правил, следовать рекомендациям и после отмены режима карантина с 4 мая.

"Часть этих рекомендаций, например, мытье руки, соблюдение правил личной гигиены, сторониться мест массового скопления людей, связана с нашей повседневной жизнью. Места массового скопления людей опасны не только с точки зрения коронавируса, но и других инфекций. Поэтому мы должны следовать правилам, чтобы не заразиться и другими вирусами", - подытожил Джалал Исаев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)