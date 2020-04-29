Минтруда Азербайджана: Единовременные выплаты перечислены 400 тыс. лиц (ФОТО)
БАКУ/Trend/ - Процесс обеспечения единовременной выплатой в размере 190 манатов безработных и малообеспеченных лиц, потерявших работу из-за особого режима карантина, продолжается ежедневно.
Как сообщили в среду Trend в министерстве труда и социальной защиты населения, на сегодняшний день средства перечислены 400 тысячам граждан, и после рассмотрения обращений будет выплачены средства еще 200 тысячам человек.
После получения СМС-разрешения на выход из дома, эти лица смогут обратиться для получения средств в любой филиал банка или почтовое отделение ООО «Азерпочт», в соответствии с указаниями в сообщении.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)
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