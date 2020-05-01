Ибрагим Мамедов: Коронавирусная инфекция в "оранжевой зоне" наиболее опасна

БАКУ/Trend/ - Коронавирусная инфекция в "оранжевой зоне" более опасна, следовательно разрешения в этих зоне останутся в соответствии с предыдущей системой сообщает Trend со ссылкой на пресс-секретаря Оперативного штаба при Кабинете министров Ибрагима Мамедова.

По его словам, система разрешений в районах Азербайджана отменена. Гражданам не нужно получать разрешение на выход из дома.

Ибрагим Мамедов отметил, что численность работников госструктур будет постепенно увеличиваться. Но некоторые ограничения останутся в силе.

Отметим, что под "оранжевой зоной" подразумеваются города Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и Абшеронский район.