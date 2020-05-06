БАКУ/Trend/ - Лекарства для лечения коронавируса, используемые в мире, также применяются в Азербайджане.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине сказал председатель правления Госагентства по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев, передает в среду Trend.