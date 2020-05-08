В Азербайджане будут оштрафованы лица, допускающие участие детей в спортивных азартных играх
БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы лица, допускающие участие детей в спортивных азартных играх, сообщает в пятницу Trend.
Данный вопрос отражен в поправке, предлагаемой в Кодекс об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).
Согласно поправке, за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных азартных играх в отношении продавца этих игр предлагается применение административных санкций в виде штрафа в размере 500 манатов.
После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем последнем чтении.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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