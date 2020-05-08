БАКУ/Trend/ - В Азербайджане будут оштрафованы лица, допускающие участие детей в спортивных азартных играх, сообщает в пятницу Trend.

Данный вопрос отражен в поправке, предлагаемой в Кодекс об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно поправке, за допущение прямого или косвенного участия несовершеннолетних в спортивных азартных играх в отношении продавца этих игр предлагается применение административных санкций в виде штрафа в размере 500 манатов.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем последнем чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)