БАКУ /Trend/ - Открытие государственных детсадов в Азербайджане этим летом не предусмотрено.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал министр образования Джейхун Байрамов, передает в четверг Trend.

Он напомнил, что согласно соответствующему решению Оперативного штаба учебно-воспитательный процесс в учебных заведениях страны приостановлен до 31 мая.

"Однако возобновление деятельности государственных детских садов с первого июня не предусмотрено", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)