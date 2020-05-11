В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом

Общество 11 мая 2020 10:32 (UTC+04:00)
В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом

БАКУ /Trend/ - На сегодня в Азербайджане коронавирусом заболели порядка 300 медработников, сообщает в понедельник Trend.

Случаи инфицирования в основном были зафиксированы в медучреждениях, где не проводилось лечение больных коронавирусом. Главной причиной стало ненадлежащее соблюдение этими медработниками санитарно-гигиенических норм.

Как отметил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, вопрос страхования врачей, задействованных в лечении больных коронавирусом, уже обсужден, и предварительно в связи с этим вынесено положительное решение: "Эти врачи рискуют своей жизнью. Если они заболеют коронавирусом, то их страхование может быть осуществлено как страхование от несчастного случая на рабочем месте. Думаю, что структуры в сфере страхования выступят в ближайшее время с соответствующими предложениями".

В Государственной службе инспекции труда при министерстве труда и социальной защиты населения в ответ на запрос Trend сказали, что вопрос относительно того, связано ли ухудшение состояния работника на рабочем месте с его профессиональной деятельностью, определяется в клинике профзаболеваний НИИ медицинской профилактики имени Вели Ахундова. После получения заключения института о потере работником трудоспособности в связи с его профдеятельностью (этот факт констатируется медико-социальной экспертной комиссией) данному лицу предоставляется выплата по страхованию. Этот процесс осуществляется в соответствии с требованиями закона "Об обязательном страховании от потери профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня
Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня
СМИ: &quot;Реал&quot; готов продать Бэйла &quot;Ньюкаслу&quot; за €20 млн
СМИ: "Реал" готов продать Бэйла "Ньюкаслу" за €20 млн
Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня
Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане рассматривается вопрос страхования медперсонала, задействованного в лечении больных коронавирусом Общество 10:32
Чемпионат Англии по футболу может возобновиться 12 июня Европа 10:09
При взрыве мин в Афганистане пострадали не менее четырех человек Другие страны 10:07
SOCAR о дальнейших планах по разработке месторождения «Карабах» Энергетика 09:57
Представлена онлайн-выставка, посвященная 97-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Социум 09:51
Компания «AGS Jeofizik» получила лицензию на разведку нефти и газа на территории Турции Турция 09:47
ВС Армении подвергли азербайджанские позиции пулеметному обстрелу Нагорно-карабахский конфликт 09:41
Пять человек пострадали при стрельбе в парке в Техасе США 09:35
В январе-марте Турция увеличила экспорт в тюркоязычные страны Турция 09:26
Иранская нефтехимическая компания "Джам" наращивает производство Экономика 09:21
В Иране на учениях произошел инцидент с ракетным катером Общество 09:20
В Азербайджане существенно увеличился объем таможенных поступлений Финансы 09:17
Полиция Гонконга задержала около 200 участников протестов Другие страны 08:50
Количество случаев заболевания коронавирусом в Казахстане возросло до 5126 Казахстан 08:39
СМИ: "Реал" готов продать Бэйла "Ньюкаслу" за €20 млн Спорт 08:26
Испытания вакцины от коронавируса в Японии могут начать в июле В мире 08:04
В Чили произошло землетрясение Другие страны 07:46
В китайском Ухане снова начало расти число больных COVID-19 Другие страны 07:13
Число жертв коронавируса в США превысило 80 тысяч США 06:47
У берегов Индонезии произошло землетрясение Другие страны 06:30
Чемпионат Испании по футболу может возобновиться 12 июня Спорт 06:02
В Японии произошло землетрясение Другие страны 05:13
В Турции произошел пожар в доме Турция 04:57
Хайнань к 2022 году создаст крупный подземный комплекс по очистке воды стоимостью $210 млн Другие страны 04:14
Представитель вице-президента США опроверг информацию о его самоизоляции США 03:44
В России при пожаре в хосписе погибли 10 человек Россия 03:11
Президент Египта наделил армию судебными полномочиями в чрезвычайной ситуации Арабские страны 02:40
До 15 человек получили ранения при взрыве гранаты в России Россия 02:21
Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится В мире 01:48
Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения на турнире UFC Спорт 01:31
ВС Венесуэлы сообщили о задержании еще трех участников попытки вторжения в страну Другие страны 01:11
Один человек погиб и еще 20 ранены в результате взрыва на северо-западе Сирии - СМИ Арабские страны 00:51
Еще 56 человек с коронавирусом умерли в Москве за сутки Россия 00:44
Крупнейшая авиакомпания Колумбии подала заявление на банкротство из-за пандемии Другие страны 00:13
Не менее 11 человек пострадали при взрыве на севере Сирии Арабские страны 10 мая 23:48
За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло более чем на 61 тыс. В мире 10 мая 23:07
Джонсон заявил о начале ослабления карантина в Великобритании с 13 мая Европа 10 мая 22:46
На севере Берлина произошел крупный пожар Европа 10 мая 22:28
«Азеришыг» перешел на усиленный режим работы в связи с погодными условиями Общество 10 мая 22:20
В Нью-Дели госпитализировали экс-премьера Индии Манмохана Сингха Другие страны 10 мая 22:17
СМИ: сезон "Формулы 1" стартует в Австрии 5 июля Спорт 10 мая 21:55
В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус Общество 10 мая 21:35
Johnson & Johnson намерена создать 1 млрд доз вакцины от коронавируса в 2021 году В мире 10 мая 21:17
Число выздоровевших от коронавируса в Турции достигло 92 691 Турция 10 мая 20:58
В передаче "Формула власти" российского телеканала "Россия-24" повествовалось и о важной роли Азербайджана в достижении Победы над фашизмом (ВИДЕО) Политика 10 мая 20:37
В Польше число смертей от коронавируса достигло 800 Европа 10 мая 20:14
Чемпионат мира по велоспорту на шоссе может пройти в ноябре на Ближнем Востоке Спорт 10 мая 19:58
Сборная Китая стала победителем Кубка наций по шахматам Другие страны 10 мая 19:45
Советник Трампа считает, что уровень безработицы в США в мае - июне может превысить 20% США 10 мая 19:31
В УЕФА опровергли информацию о проведении матча Лиги чемпионов 7 августа Спорт 10 мая 19:14
PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah - Видеопроект. Выпуск от 10.05.2020 Политика 10 мая 19:00
Группа депутатов Нацсобрания Франции намерена оспорить закон о режиме ЧП Европа 10 мая 18:45
Ариф Гулиев: Созданное Гейдаром Алиевым государство, великие дела и мудрые идеи будут жить вечно, пока существует независимый Азербайджан Политика 10 мая 18:32
В 97-ю годовщину со дня рождения Гейдара Алиева Банк Республика поддержал уязвимые группы населения (ФОТО) Общество 10 мая 18:11
В Азербайджане выявлено 97 случаев инфицирования коронавирусом, 30 вылечившихся, один скончался Общество 10 мая 17:58
"Реал" может сократить зарплаты футболистам в следующем сезоне на 30% Спорт 10 мая 17:50
В Британии сменили лозунг карантинной кампании Европа 10 мая 17:27
Глава ЕК пригрозила начать против Германии санкционную процедуру из-за решения суда по ЕЦБ Финансы 10 мая 17:15
Боец Стерлинг хочет провести с Яном поединок за вакантный титул UFC Спорт 10 мая 16:56
Александр Шаровский: Современная культура Азербайджана и становление ее ярких представителей связаны с именем великого лидера Гейдара Алиева Политика 10 мая 16:33
Власти Чехии не планируют продлевать режим чрезвычайной ситуации Европа 10 мая 16:22
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 10 мая 16:07
Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане Общество 10 мая 15:45
Real TV подготовил репортаж о книге, посвященной легендарному азербайджанскому разведчику Мамедгусейну Асадову (ВИДЕО) Политика 10 мая 15:27
Отношения Москвы и Баку строятся на прочной взаимовыгодной основе - российские эксперты Политика 10 мая 15:17
Виртуальный концерт, посвященный 97-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, будет транслироваться на телеканалах (ФОТО) Общество 10 мая 14:45
Великий Гейдар Алиев оставил после себя великое наследие - народный писатель Натиг Расулзаде Политика 10 мая 14:35
Крупнейшие авиакомпании Японии впервые позволили стюардессам не носить обувь на каблуках Другие страны 10 мая 14:29
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посадили дерево в честь дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 10 мая 14:00
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 143 человека Европа 10 мая 13:23
Военнослужащие Индии и Китая подрались на границе Другие страны 10 мая 13:11
Фергюсон был отправлен в больницу после поражения от Гейджи Спорт 10 мая 12:57
Число заразившихся коронавирусом в России превысило 200 тыс. Россия 10 мая 12:54
Обнародована фактическая погода в Азербайджане Общество 10 мая 12:37
Завтра в Азербайджане до 20 градусов тепла Общество 10 мая 12:14
Гейдар Алиев был великой личностью, имя которого золотыми буквами вписано в историю – легендарный разведчик Шамиль Сулейманов Политика 10 мая 12:00
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 10 мая 11:45
Более тысячи человек вылечились в Москве после коронавируса за сутки Россия 10 мая 11:17
В Губе произошло землетрясение Происшествия 10 мая 11:01
Первый с начала апреля случай заражения COVID-19 выявлен в Ухане Другие страны 10 мая 10:45
Роб Собхани: Ведущие мыслители международных отношений восхищались Гейдаром Алиевым за его глубокое понимание глобальной геополитики Политика 10 мая 10:23
Roland Garros может пройти без зрителей Спорт 10 мая 10:18
Число смертей пациентов с коронавирусом во всем мире превысило 279 тыс. В мире 10 мая 10:03
ВС Армении 26 раза нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 10 мая 09:43
Гейдар Алиев спас Азербайджан, поставил на путь стабильности и развития во всех сферах – народный художник Омар Эльдаров Политика 10 мая 09:38
Гейджи победил Фергюсона и проведет следующий бой против Нурмагомедова Спорт 10 мая 09:16
Главный инфекционист США ушел на 14-дневную самоизоляцию США 10 мая 09:09
Трамп раскритиковал Джорджа Буша США 10 мая 08:54
В Южной Корее зафиксирован самый большой рост числа инфицированных COVID-19 за месяц Другие страны 10 мая 08:43
Сехудо сенсационно завершил карьеру после победы на UFC 249 Спорт 10 мая 08:35
В Кыргызстане выявлен 71 новый случай COVID-19 Кыргызстан 10 мая 08:27
Жорж Сен-Пьер будет введен в Зал славы UFC Спорт 10 мая 08:13
Число инфицированных коронавирусом в Казахстане превысило пять тысяч Казахстан 10 мая 08:05
В Белом доме усилили уборку помещений после заражения сотрудницы коронавирусом США 10 мая 07:56
ВВС США сообщили о разрушении в космосе топливного бака разгонного блока "Фрегат" США 10 мая 07:45
Кровавый нокаут: Каттар сразил Стивенса точным ударом на UFC 249 Спорт 10 мая 07:39
За сутки в Китае выявлены 14 случаев активного заражения коронавирусом Другие страны 10 мая 07:24
В Японии 13 мая могут одобрить новый экспресс-тест на коронавирус Другие страны 10 мая 07:05
Число жертв коронавируса в мире превысило 280 тысяч В мире 10 мая 06:41
Трамп поздравил UFC с проведением турнира во Флориде США 10 мая 06:19
Все новости