В Азербайджане продолжается прием детей в первый класс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на 10:00 11 мая в электронную систему www.mektebeqebul.edu.az в связи с приемом в первые классы столичных школ поступили 43 739 обращений, передает в понедельник Trend.

Согласно информации, прием в первый класс общеобразовательных школ, лицеев, гимназий на 2020-2021 учебный год в азербайджанский сектор осуществляется в общем порядке, в сектора с другим языком преподавания - путем оценки устной речи детей (за исключением Бакинского Европейского лицея, Республиканской гимназии искусств и средней специальной музыкальной школы им. Бюльбюля). О дате проведения собеседования для оценки навыков устной речи детей родителям посредством SMS будет отправлена дополнительная информация.

Напомним, что с учетом медико-профилактической ситуации изменен принцип работы Центров альтернативной регистрации, действующих для оказания помощи родителям в процессе электронной регистрации по приему детей в первый класс. Родители, которые по тем или иным причинам не смогли пройти электронную регистрацию, могут предоставить рабочим группам соответствующую информацию в связи с поступлением ребенка в первый класс посредством Whatsapp по телефонам (+994)55 892-27-51, (+994)55 892-95-89, (+994) 55 892-63-90) с 10:00 до 16:00 в рабочие дни. Далее родителям будет оказана соответствующая помощь. По всем другим вопросам относительно приема они могут обратиться посредством раздела "Обратная связь" на портале mektebeqebul.edu.az.

Также родители детей, поступающих в первый класс, могут обратиться в рабочие дни с интересующими их вопросами в Информационный центр министерства образования по телефону 146 или в справочный Центр Управления образования города Баку по телефону (012) 599-12-22. Это новшество введено в связи с текущей медико-профилактической ситуацией, а также позволит избежать лишней траты времени.

Отметим, что система mektebeqebul.edu.az , применяемая в рамках исполнения указа Президента Азербайджана от 23 мая 2011 года "О некоторых мерах в сфере организации оказания электронных услуг в государственных органах", служит расширению спектра электронных услуг, предоставляемых населению в сфере образования, усовершенствованию системы учета ученического контингента, обеспечению удобства родителей и, в целом, упрощению приема детей в общеобразовательные учреждения.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)