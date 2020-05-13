Гуманитарная акция от Azercell (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Ведущий оператор мобильной связи страны Azercell Telekom принял участие в еще одном важном социальном проекте.

12 мая компания провела акцию по сдаче крови при организационной поддержке Общественного объединения Федерации талассемии Азербайджана с целью помощи детям, страдающим талассемией и гемофилией. Сотрудники Azercell, включая президента компании Вахида Мурсалиева и некоторых директоров департаментов, приняли участие в этой гуманитарной акции, чтобы поддержать детей, нуждающихся в донорской крови.

В акции, проводимой представителями Центрального банка крови, приняло участие большое количество сотрудников «Azercell Telekom». Во время процедуры, которая проводилась с использованием профессионального медицинского оборудования, были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности доноров и медицинского персонала. Гематологи брали кровь у доноров после тщательного медицинского обследования. Собранная кровь будет направлена ​​детям, зарегистрированным в отделении Центрального банка крови Национального центра гематологии и трансфузиологии и нуждающимся в переливании крови.

Цель акции – не только помочь детям, страдающим талассемией, гемофилией и другими наследственными заболеваниями крови, но и привлечь внимание общественности к этой социальной проблеме, так как недостаток донорской крови в период карантинного режима может сказаться на состоянии пациентов, зависимых от трансфузии крови.

Отметим, что Azercell Telekom осуществил ряд социальных проектов и благотворительных акций как на корпоративном уровне, так и инициированных сотрудниками в период пандемии COVID-19.

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az



ООО “Azercell Telekom” - лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана - было основано в 1996 году. В настоящее время 4,8 миллиона абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99,2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения - 99,8%. Именно Azercell впервые внедрила в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, Экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, онлайн-обслуживание и обслуживание абонентов через социальные сети, мобильная электронная подпись «Asan İmza» и т. д. Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Апшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов “İnvestors İn People".