Решение по поводу открытия границ в Азербайджане будет вынесено после 31 мая
БАКУ /Trend/ - Открытие границ Азербайджана до 31 мая не представляется возможным.
Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.
"Правительство вынесет решение по данному вопросу после 31 мая. Пока неизвестно, с какими именно странами Азербайджан откроет границы в первую очередь. Вероятно, это будут соседние страны, а после будет возобновлено авиасообщение и с другими", - сказала Лейла Абдуллаева.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
Лента новостей
Заслуженная артистка Рита Амирбекова: Главное - вынести определенные уроки из всего, что сейчас происходит
Лейла Абдуллаева: В настоящее время на родину желают вернуться граждане Азербайджана из порядка 60 стран
Хикмет Гаджиев: В пограничных пунктах обеспечивается обоюдное пересечение границ гражданами Азербайджана и России
Агентство по развитию МСБ Азербайджана проинформировало предпринимателей о развитии электронной торговли
Хикмет Гаджиев о гуманитарной и материальной помощи Азербайджана различным странам в рамках борьбы с коронавирусом
Хикмет Гаджиев: Под руководством Президента Ильхама Алиева в стране проводится серьезная борьба с коронавирусом
Гярай Гярайбейли: Часть средств Фонда поддержки борьбы с коронавирусом будут направлены на научные исследования
Кондитерское предприятие Азербайджана о планах разработки новой производственной линейки в текущем году
Комитет Красного Креста: Условия содержания Шахбаза Гулиева и Дильгама Аскерова держатся под контролем
В Азербайджане выявлено 65 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 54, скончались 2 человека – Оперативный штаб
Президент Ильхам Алиев принял Азера Годжаева в формате видеосвязи по случаю его назначения на должность главы ИВ Кельбаджарского района (ФОТО/ВИДЕО)
Аграрная кредитная корпорация Казахстана: Наша цель - финансирование кредитных товариществ и прямых займов