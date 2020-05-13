Решение по поводу открытия границ в Азербайджане будет вынесено после 31 мая

БАКУ /Trend/ - Открытие границ Азербайджана до 31 мая не представляется возможным.

Об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказала начальник пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, сообщает в среду Trend.

"Правительство вынесет решение по данному вопросу после 31 мая. Пока неизвестно, с какими именно странами Азербайджан откроет границы в первую очередь. Вероятно, это будут соседние страны, а после будет возобновлено авиасообщение и с другими", - сказала Лейла Абдуллаева.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)