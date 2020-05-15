В Азербайджане смягчается ряд ограничений в рамках особого карантинного режима - Оперативный штаб (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане смягчается ряд ограничений в рамках особого карантинного режима, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего количества инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов, принято решение смягчить еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима.

Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости распространения инфекции, с 00:00 18 мая 2020 года в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе:

отменяется система СМС-разрешений, а также предоставление разрешений посредством портала «icaze.e-gov.az», а также на основании служебного удостоверения либо справки с места работы;

отменяется ограничение на посещение бульваров, парков и центров отдыха, при условии не собираться в группы более 10 человек;

восстанавливается работа ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг общественного питания клиентам с 08:00 до 18:00 (за исключением кальянных).

Отмечается, что услуги в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания в период пандемии должны предоставляться в соответствии с соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Соблюдение этих правил является прямой обязанностью руководящих лиц и сотрудников объектов общепита, а также клиентов, пользующихся услугами. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.

В то же время с 00:00 18 мая 2020 года по всей стране:



Восстанавливается деятельность музеев и выставочных залов;

Снимается запрет на выход из дома лиц старше 65 лет. Так как лица старше 65 лет входят в группу риска заражения, им рекомендуется выходить из дома только в случае необходимости. В то же время, важно не находиться в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться защитными средствами.

В настоящее время в период особого карантинного режима в стране остаются в силе следующие ограничения:

запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок;

запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, а также в Гянджу и Лянкяран, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных, а также грузовых автомобилей;

прекращение пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны;

прекращение учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях;

ограничение числа работников в государственных учреждениях в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;

временное прекращение приема граждан в государственных учреждениях, за исключением центров служб ASAN и DOST;

запрет на организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон;

запрет на проведение свадеб;

запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-массовых и спортивных мероприятий;

запрет деятельности служб по организации мероприятий, в том числе на проведение дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных мероприятий в этой сфере в домах клиентов или в других местах;

запрет на скопление граждан в группы более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах;

прекращение деятельности развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков);

прекращение деятельности культурных объектов, в том числе кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных салонов;

прекращение деятельности крупных торговых центров и «моллов» на территории страны, за исключением действующих в них продовольственных магазинов и аптек;

приостановление обслуживания клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и на Абшеронском районе, а также во всех заведениях общественного питания с 18:00 до 08: 00;

запрет на посещение родственниками лиц, проходящих курс лечения в медицинских учреждениях;

прекращение услуг в сфере спорта, реабилитации (за исключением медицинских услуг в этой сфере);

оказание банных услуг и массажа;

Режим работы по сферам, деятельность которых разрешена, должен соответствовать необходимым нормам социального поведения и санитарно-эпидемиологическим правилами, методическим указаниям, разработанным Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в период пандемии.



Еще раз подчеркивается, что поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против инфекции должны стать повседневным образом жизни каждого человека.



В нынешней ситуации, в связи с COVID-19 мы призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также санитарно-профилактические нормы, выходить из дома лишь при необходимости, минимизировать контакты с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией использование защитных средств и соблюдение социальной дистанции обязательно.