В Азербайджане смягчается ряд ограничений в рамках особого карантинного режима - Оперативный штаб (версия 2)
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БАКУ/Trend/ - В Азербайджане смягчается ряд ограничений в рамках особого карантинного режима, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
Согласно информации, с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджане в связи с коронавирусной инфекцией (COVID-19), общего количества инфицированных среди населения страны и динамики выздоровления пациентов, принято решение смягчить еще часть ограничений, применяемых в рамках особого карантинного режима.
Исходя из текущей санитарно-эпидемиологической ситуации, количества активных больных и скорости распространения инфекции, с 00:00 18 мая 2020 года в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Лянкяран и в Абшеронском районе:
отменяется система СМС-разрешений, а также предоставление разрешений посредством портала «icaze.e-gov.az», а также на основании служебного удостоверения либо справки с места работы;
отменяется ограничение на посещение бульваров, парков и центров отдыха, при условии не собираться в группы более 10 человек;
восстанавливается работа ресторанов, кафе, чайных домов, а также всех объектов по оказанию услуг общественного питания клиентам с 08:00 до 18:00 (за исключением кальянных).
Отмечается, что услуги в ресторанах, кафе, чайных домах, а также во всех местах общественного питания в период пандемии должны предоставляться в соответствии с соответствующими санитарно-эпидемиологическими правилами и методическими указаниями Оперативного штаба при Кабинете Министров Азербайджанской Республики. Соблюдение этих правил является прямой обязанностью руководящих лиц и сотрудников объектов общепита, а также клиентов, пользующихся услугами. Нарушение правил влечет административную и уголовную ответственность, предусмотренную законодательством.
В то же время с 00:00 18 мая 2020 года по всей стране:
Восстанавливается деятельность музеев и выставочных залов;
Снимается запрет на выход из дома лиц старше 65 лет. Так как лица старше 65 лет входят в группу риска заражения, им рекомендуется выходить из дома только в случае необходимости. В то же время, важно не находиться в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться защитными средствами.
В настоящее время в период особого карантинного режима в стране остаются в силе следующие ограничения:
запрет на въезд и выезд на территорию страны наземным и воздушным транспортом, за исключением грузовых перевозок;
запрет на въезд и выезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район, а также в Гянджу и Лянкяран, за исключением автомобилей специального назначения, в том числе скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных, а также грузовых автомобилей;
прекращение пассажироперевозок наземным и воздушным транспортом из других городов и районов страны;
прекращение учебно-воспитательного процесса во всех учебных заведениях;
ограничение числа работников в государственных учреждениях в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и Абшеронском районе;
временное прекращение приема граждан в государственных учреждениях, за исключением центров служб ASAN и DOST;
запрет на организацию и проведение поминок в церемониальных залах, палатках и других закрытых помещениях, за исключением похорон;
запрет на проведение свадеб;
запрет на проведение всех массовых мероприятий, в том числе культурно-массовых и спортивных мероприятий;
запрет деятельности служб по организации мероприятий, в том числе на проведение дней рождения, свадеб, помолвок и других подобных мероприятий в этой сфере в домах клиентов или в других местах;
запрет на скопление граждан в группы более 10 человек в общественных местах, в том числе на улицах, бульварах, парках и других местах;
прекращение деятельности развлекательных объектов, в том числе детских развлекательных объектов (включая и находящиеся на территории бульваров и парков);
прекращение деятельности культурных объектов, в том числе кинотеатров, театров, спортзалов, за исключением музеев и выставочных салонов;
прекращение деятельности крупных торговых центров и «моллов» на территории страны, за исключением действующих в них продовольственных магазинов и аптек;
приостановление обслуживания клиентов в ресторанах, кафе, чайных домах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и на Абшеронском районе, а также во всех заведениях общественного питания с 18:00 до 08: 00;
запрет на посещение родственниками лиц, проходящих курс лечения в медицинских учреждениях;
прекращение услуг в сфере спорта, реабилитации (за исключением медицинских услуг в этой сфере);
оказание банных услуг и массажа;
Режим работы по сферам, деятельность которых разрешена, должен соответствовать необходимым нормам социального поведения и санитарно-эпидемиологическим правилами, методическим указаниям, разработанным Оперативным штабом при Кабинете Министров Азербайджанской Республики в период пандемии.
Еще раз подчеркивается, что поскольку борьба с вирусом COVID-19 является долгосрочным процессом, превентивные меры против инфекции должны стать повседневным образом жизни каждого человека.
В нынешней ситуации, в связи с COVID-19 мы призываем всех соблюдать правила личной гигиены, а также санитарно-профилактические нормы, выходить из дома лишь при необходимости, минимизировать контакты с посторонними лицами в общественных местах, соблюдать условия действующих превентивных мер. В соответствии с текущей санитарно-эпидемиологической ситуацией использование защитных средств и соблюдение социальной дистанции обязательно.