Обнародовано завтрашнее расписание школьных телеуроков в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Обнародовано расписание школьных занятий на 17-е мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке министерства образования на телеканалах Mədəniyyət (Культура) и ARB Günəş, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на министерство.
Отметим, что с 11 марта на телеканалах Mədəniyyət и ARB Günəş при организационной поддержке минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.
Министерство образования рекомендует быть внимательными к расписанию и продолжать обучение посредством программы «Время урока».
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