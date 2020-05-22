Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана раздали предпринимателям и гражданам маски и перчатки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Представители Габала-Огузского офиса «Волонтеры МСБ» Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) и Центра карьерного роста молодежи Габалы в рамках кампании «Защитим друг друга», начатой Координационным центром азербайджанских волонтеров, раздали защитные маски и перчатки предпринимателям сфер обслуживания, торговли и промышленности, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство.

В рамках акции, организованной для поддержки мер самоизоляции, наряду с предприятиями и объектами общепита, в местах массового скопления гражданам тоже были розданы защитные средства.

В общей сложности этими средствами были обеспечены почти 250 предпринимателей и граждан.

Также волонтеры еще раз проинформировали предпринимателей и граждан о соблюдении правил и рекомендаций ВОЗ и Оперативного штаба при Кабмине, раздали им просветительские буклеты. Акция будет продолжена до конца мая.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)