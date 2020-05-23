В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека – Оперативный штаб

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане выявлено 127 новых случаев инфицирования коронавирусом, излечились 107, скончались 3 человека, передает в субботу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

Согласно информации, скончались граждане 1948, 1952 и 1982 годов рождения, результаты тестов на коронавирус которых оказались положительными.

На сегодня в стране выявлено 3 982 случая инфицирования коронавирусом, вылечились 2 506, скончались 49 человек.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 1 427 лиц, из которых состояние 44 человек оценивается как тяжелое, 57 - средней тяжести, остальные чувствуют себя нормально.

За прошедший период в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 265 067 тестов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)